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Сегодня, 04:52

Федоров назвал минусы в победной игре ЦСКА против «Салавата Юлаева»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Третий период у нас не получился, к сожалению. Работа с шайбой в плане качества оставляет желать лучшего. Она должна была находится в глубине зоны соперника, но этого не получилось. Тем не менее, молодцы! Выстояли, довели дело до победы. Брюквин переходит в общую группу после небольшой травмы, Ярош восстанавливается после болезни, а у Дица семейные дела. Со дня на день они присоединятся к общей группе и скоро будут играть», — цитирует пресс-служба лиги Федорова.

ЦСКА занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 80 очков. «Салават Юлаев» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции с 69 очками.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/03/509371.html
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
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