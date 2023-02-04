Федоров назвал минусы в победной игре ЦСКА против «Салавата Юлаева»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Третий период у нас не получился, к сожалению. Работа с шайбой в плане качества оставляет желать лучшего. Она должна была находится в глубине зоны соперника, но этого не получилось. Тем не менее, молодцы! Выстояли, довели дело до победы. Брюквин переходит в общую группу после небольшой травмы, Ярош восстанавливается после болезни, а у Дица семейные дела. Со дня на день они присоединятся к общей группе и скоро будут играть», — цитирует пресс-служба лиги Федорова.

ЦСКА занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 80 очков. «Салават Юлаев» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции с 69 очками.