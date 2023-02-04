Федоров назвал минусы в победной игре ЦСКА против «Салавата Юлаева»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Третий период у нас не получился, к сожалению. Работа с шайбой в плане качества оставляет желать лучшего. Она должна была находится в глубине зоны соперника, но этого не получилось. Тем не менее, молодцы! Выстояли, довели дело до победы. Брюквин переходит в общую группу после небольшой травмы, Ярош восстанавливается после болезни, а у Дица семейные дела. Со дня на день они присоединятся к общей группе и скоро будут играть», — цитирует пресс-служба лиги Федорова.
ЦСКА занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 80 очков. «Салават Юлаев» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции с 69 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
|4.02
|10:00
|
Амур – Авангард
|- : -
|4.02
|17:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -
Новости