Федоров назвал идеальной игру ЦСКА в матче с минским «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился впечатлением от гостевой победы армейцев в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с минским «Динамо» — 4:0.

«Хорошо отыграли четвертую игру на выезде. Я рад за ребят. Сегодня в третьем периоде забили важные голы. Несмотря на три нереализованных большинства, игра была идеальной», — приводит слова Федорова сайт клуба.

После этой победы ЦСКА набрал 40 очков в 34 матчах и занимает 6-е место в в турнирной таблице Западной конференции.