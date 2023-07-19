Федоров надеется увидеть в основе ЦСКА до 10 молодых хоккеистов
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров выразил надежду, что в течение сезона в основе команды сыграет до 10 молодых хоккеистов.
«Кто-то из молодых ребят в предыдущем сезоне получил определенный опыт, такие как Тахир Мингачев и Прохор Полтапов. Думаю, если мы увидим в сезоне от 6 до 10 ребят, это будет здорово. У них будет реальный шанс попробовать свои силы в КХЛ в той команде, которая в каждом матче играет на победу, на качество игры. И это уже наша тренерская работа, чтобы в первую очередь их заинтересовать и направить. А их задача — выполнить все те мысли и требования, которые диктует лига, а также тренерский штаб и уровень нашей команды», — приводит слова Федорова ТАСС.
Сезон-2023/24 КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». Армейцы в прошедшем сезоне второй год подряд стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финале казанскую команду.
В межсезонье ЦСКА покинули Матвей Гуськов, вратарь Адам Рейдеборн и Артем Сергеев, перешедший в СКА. Вратарь Иван Федотов пока стал единственным игроком, пополнившим состав армейцев.
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|Динамо Мн
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|7
|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Адмирал
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|Ак Барс
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|Амур
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|Барыс
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|Лада
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|8
|Металлург
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|9
|Нефтехимик
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|10
|Сал. Юлаев
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|0
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|11
|Сибирь
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|12
|Трактор
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|1.09
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ЦСКА – Ак Барс
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