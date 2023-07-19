Федоров надеется увидеть в основе ЦСКА до 10 молодых хоккеистов

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров выразил надежду, что в течение сезона в основе команды сыграет до 10 молодых хоккеистов.

«Кто-то из молодых ребят в предыдущем сезоне получил определенный опыт, такие как Тахир Мингачев и Прохор Полтапов. Думаю, если мы увидим в сезоне от 6 до 10 ребят, это будет здорово. У них будет реальный шанс попробовать свои силы в КХЛ в той команде, которая в каждом матче играет на победу, на качество игры. И это уже наша тренерская работа, чтобы в первую очередь их заинтересовать и направить. А их задача — выполнить все те мысли и требования, которые диктует лига, а также тренерский штаб и уровень нашей команды», — приводит слова Федорова ТАСС.

Сезон-2023/24 КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». Армейцы в прошедшем сезоне второй год подряд стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финале казанскую команду.

В межсезонье ЦСКА покинули Матвей Гуськов, вратарь Адам Рейдеборн и Артем Сергеев, перешедший в СКА. Вратарь Иван Федотов пока стал единственным игроком, пополнившим состав армейцев.