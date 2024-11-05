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Сегодня, 15:59

Федорищев поручил в кратчайшие сроки ликвидировать долг по зарплате в «Ладе»

Алина Савинова
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил разобраться с задержкой зарплаты выступающей в КХЛ «Ладе» и ликвидировать задолженность.

«Есть сообщения по хоккейной «Ладе» о задержке зарплаты. Прошу сегодня разобраться и доложить отдельно. Если у нас есть по каким-то профессиональным клубам, где есть обязательства правительства Самарской области, долги по зарплатам — такого быть не должно, ликвидируйте в кратчайшие сроки», — приводит ТАСС слова Федорищева.

Ранее генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев заявил, что игроки команды не намерены бойкотировать матчи КХЛ, несмотря на то что пока не получили зарплату за октябрь.

Тольяттинская команда набрала 21 очко в 21 встрече и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. 8 ноября «Лада» в гостях сыграет с московским «Динамо».

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
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