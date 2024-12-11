Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:47

Федорищев не станет сокращать бюджет «Лады» на следующий сезон КХЛ

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не станет сокращать бюджет клуба на следующий сезон КХЛ.

«Федорищев заходил в клуб, общался с ребятами. Заверил нас, что ребята ничего потеряют, клуб будет развиваться в лучшую сторону. Что касается бюджета, то он сказал, что хуже он не будет», — цитирует Якубова ТАСС.

В ноябре был уволен главный тренер самарского клуба Олег Браташ. Кроме того, глава Самарской области заявлял, что будет со своего поста будет уволен и генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев (в&nbsp;центре) встретился с&nbsp;болельщиками &laquo;Лады&raquo;. «Лада» останется в КХЛ. Губернатор пообещал поддержку и уволил гендиректора клуба

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Вячеслав Федорищев
Рафик Якубов
Читайте также
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
Мэр Таганрога сообщила о выведенной из строя котельной
«Уральские авиалинии» подтвердили гибель двух сотрудниц под поездом в Москве
Бывшая жена Сафонова отсудила у вратаря «ПСЖ» четверть зарплаты
Онкоэндокринолог рассказал о симптомах узлов в щитовидной железе
Двалишвили: «Умар допустил ошибку и заплатит за нее»
Популярное видео
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Набоков полностью восстановился от травмы

Минское «Динамо» обменяло Дерябина в «Адмирал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 36 28 8 58
2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 35 22 13 47
4 ЦСКА 33 19 14 45
5 СКА 34 20 14 44
6 Северсталь 34 20 14 40
7 Динамо Мн 34 17 17 38
8 Торпедо 34 16 18 38
9 Витязь 35 14 21 32
10 Куньлунь РС 36 13 23 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 35 22 13 48
2 Сал. Юлаев 33 23 10 48
3 Ак Барс 32 21 11 44
4 Автомобилист 33 19 14 42
5 Металлург Мг 36 19 17 40
6 Адмирал 36 17 19 39
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 33 15 18 32
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 32 13 19 29
11 Барыс 36 9 27 21
12 Амур 35 7 28 18
Результаты / календарь
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
17.12 12:00
Амур – Адмирал
 - : -
17.12 15:30
Сибирь – Авангард
 - : -
17.12 19:00
Витязь – Торпедо
 - : -
17.12 19:30
ЦСКА – Куньлунь РС
 - : -
17.12 19:30
Динамо М – Барыс
 - : -
17.12 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости