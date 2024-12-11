Федорищев не станет сокращать бюджет «Лады» на следующий сезон КХЛ

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не станет сокращать бюджет клуба на следующий сезон КХЛ.

«Федорищев заходил в клуб, общался с ребятами. Заверил нас, что ребята ничего потеряют, клуб будет развиваться в лучшую сторону. Что касается бюджета, то он сказал, что хуже он не будет», — цитирует Якубова ТАСС.

В ноябре был уволен главный тренер самарского клуба Олег Браташ. Кроме того, глава Самарской области заявлял, что будет со своего поста будет уволен и генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.