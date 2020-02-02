Федор Малыхин: «Я не Овечкин, чтобы в каждом матче по 2-3 шайбы забивать»
Нападающий «Спартака» Федор Малыхин прокомментировал поражение от столичного «Динамо» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Форвард выступает за красно-белых с декабря 2019 года.
— Я бы сказал, что мы не только не уступали «Динамо» в игре, но даже, может быть, превзошли его, — цитируют Малыхина «Известия». — Причем по ходу всей встречи. Просто надо забивать. Было достаточно для этого возможностей — и в равных составах, и в большинстве. Надо их реализовывать. «Динамо» свои возможности реализовало, мы свои — нет. В этом вся разница.
— Вы ярко начали свою карьеру в «Спартаке», постоянно забивали, а в этот раз впервые провели игру за новую команду без голов...
— А вы хотели, чтобы я до конца сезона в каждом матче забивал?
— Я бы не отказался от этого...
— Я бы тоже не отказался. Но я же не Овечкин, чтобы в каждом матче забивать по две-три шайбы. Результат команды более важен. И меня больше расстраивает поражение от «Динамо», а не то, что прервалась личная голевая серия.
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https://iz.ru/971185/aleksei-fomin/ia-zhe-ne-ovechkin-chtoby-v-kazhdom-matche-zabivat-po-dve-tri-shaiby