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Сегодня, 03:52

Канарейкин — о Войнове и Свечникове в «Торпедо»: «Могут остудить не только соперника, но и своих»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Федор Канарейкин прокомментировал переход защитника Вячеслава Войнова и возможное подписание форварда Евгения Свечникова в «Торпедо».

«Молодой состав нижегородского «Торпедо» тоже нуждался в опытных хоккеистах. Они все закалённые и в решающих играх плей-офф будут вести за собой. «Чайка» на хорошем уровне выступает в МХЛ и регулярно поставляет «Торпедо» юных ребят. Молодость — это хорошо, задор — отлично. Но есть люди, которые в нужный момент могут остудить не только соперника, но и своих. Они будут передавать уверенность своим ребятам. Приход Войнова и Свечникова именно на этом основан», — приводит слова Канарейкина Legalbet.

34-летний Войнов подписал с автозаводцами контракт на один сезон. По данным СМИ, Евгений Свечников подпишет контракт с «Торпедо» после расторжения соглашения с «Ак Барсом».

Источник: Legalbet
Вячеслав Войнов
Евгений Свечников
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Федор Канарейкин
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