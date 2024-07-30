Канарейкин — о Войнове и Свечникове в «Торпедо»: «Могут остудить не только соперника, но и своих»
Российский тренер Федор Канарейкин прокомментировал переход защитника Вячеслава Войнова и возможное подписание форварда Евгения Свечникова в «Торпедо».
«Молодой состав нижегородского «Торпедо» тоже нуждался в опытных хоккеистах. Они все закалённые и в решающих играх плей-офф будут вести за собой. «Чайка» на хорошем уровне выступает в МХЛ и регулярно поставляет «Торпедо» юных ребят. Молодость — это хорошо, задор — отлично. Но есть люди, которые в нужный момент могут остудить не только соперника, но и своих. Они будут передавать уверенность своим ребятам. Приход Войнова и Свечникова именно на этом основан», — приводит слова Канарейкина Legalbet.
34-летний Войнов подписал с автозаводцами контракт на один сезон. По данным СМИ, Евгений Свечников подпишет контракт с «Торпедо» после расторжения соглашения с «Ак Барсом».
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