Канарейкин: «В этом сезоне ждем от «Спартака» прорыва»

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин оценил перспективы красно-белых в нынешнем сезоне.

«То, что мы ждем прорыва от «Спартака» в этом сезоне, это однозначно. Если это звено заработает на полную мощность, то это дополнительная помощь будет команде», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

В следующем матче команда Алексея Жамнова сыграет в гостях с «Сибирью» 21 сентября.