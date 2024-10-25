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Сегодня, 11:45

Канарейкин: «Спартаку» удаются выезды, надо отдать должное»

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Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин поделился эмоциями от игры красно-белых, а также оценил игру нападающего Николая Голдобина. 

«В игре «Спартака» есть прогресс. Голдобин радует, хотя раньше мы его критиковали. Но сейчас его игра улучшается. В атаке «Спартак» прибавил, защитники тоже стали действовать получше. И «Спартаку» удаются выезды, надо отдать должное. Поражение в дерби с «Динамо» — нелепая случайность? Не знаю. «Спартак» был неконкурентоспособен в той игре, и вообще он был не похож на себя. Спартаковцы проиграли всю борьбу, в целом игра не задалась», — сказал Канарейкин Metaratings.ru. 

29-летний Голдобин в нынешнем сезоне КХЛ провел 17 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 5 заброшенными шайбами и 6 результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru
ХК Спартак (Москва)
Федор Канарейкин
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1 Локомотив 19 15 4 32
2 СКА 19 13 6 27
3 Спартак 18 11 7 25
4 Торпедо 19 10 9 23
5 ЦСКА 19 8 11 23
6 Северсталь 18 11 7 22
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 17 9 8 19
9 Витязь 18 9 9 18
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 19 6 13 13
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 19 14 5 30
2 Автомобилист 18 10 8 22
3 Нефтехимик 20 8 12 21
4 Металлург Мг 20 10 10 20
5 Сал. Юлаев 16 10 6 20
6 Сибирь 18 9 9 19
7 Адмирал 17 8 9 19
8 Ак Барс 15 9 6 18
9 Лада 18 7 11 16
10 Авангард 18 6 12 13
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12 Барыс 19 5 14 11
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