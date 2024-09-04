Канарейкин: «Локомотив» должен был спокойно доводить игру против «Металлурга» до победы»

Известный хоккейный эксперт Федор Канарейкин прокомментировал победу «Локомотива» над «Металлургом» (3:2) в стартовом матче сезона КХЛ.

«Мы увидели игру равных возможностей. Ярославль хорошо провел первое большинство, ребята хорошо забили дуплетом. Но все равно это была втягивающая игра. Сразу войти в игровой ритм невозможно, поэтому было видно волнение. Конечно, с точки зрения психологии первый матч сезона всегда сложный. Конечно, «Локомотив» должен был спокойно доводить игру до победы. Ярославль сам нажил себе проблемы в концовке. «Магнитка» ведь вполне могла уйти от поражения, не хватило совсем немного», – цитирует Metaratings.ru Канарейкина.

«Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина.