Канарейкин: «Динамо» с приходом Шипачева сильнее не стало»

Тренер Федор Канарейкин оценил игру 37-летнего нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачева в этом сезоне КХЛ.

«Пока от Шипачева в Минске мы не видим какого-то супер результата. Понятно, что своим опытом он поделится с молодыми хоккеистами. Параллельно у него гонка с рекордом Мозякина. Игрок не молодеет, и карьера близится к завершению.

Он, как и был, остается хорошим распасовщиком. Его конек — игра в неравных составах, в движении по ногам он уже вряд ли добавит. Он не такой быстрый, а созидательный игрок. Но сильнее «Динамо» с его приходом пока не стало», — цитирует Legalbet Канарейкина.

В нынешнем FONBET чемпионате КХЛ Шипачев сыграл в 11 матчах и набрал 3 (0+3) очка.