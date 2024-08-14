Федор Гордеев: «Не знал о своем американском гражданстве»
Защитник «Сибири» Федор Гордеев в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию в прошлом сезоне, когда у команды были сняты очки за нарушение лимита на легионеров. Руководители клуба не обратили внимания на то, что у Гордеева американское спортивное гражданство.
— Нельзя обойти стороной историю с прошлогодними техническими поражениями. Вы понимаете, как в профессиональной организации могли не уследить за спортивным гражданством?
— Я сам не знаю, что случилось. У меня много знаний о ситуации нет. Конечно, неудачно было, но я многого сказать не могу.
— Вы не знали, что у вас другое спортивное гражданство?
— Я даже не знал, что есть такая вещь, если честно.
— Кажется, вы сыграли любительский матч...
— Это была сборная Канады. Я не играл никаких матчей, ничего. Просто был в лагере и все.
— Как чувствовали себя в тот момент, когда у «Сибири» сняли очки?
— Плохо чувствовал себя, но я знал, что я был тут ни при чем.
— Насколько важно было вернуться в Новосибирск?
— Очень важно. Мне очень понравился здесь первый год: атмосфера, болельщики, город, родина. Очень важно было вернуться.
— Простой в несколько месяцев сказался, когда начали играть в ECHL?
— Я получил то, что хотел: просто сыграть матчи. Я с начала декабря был без игр. И заходил бы в этот год чуть-чуть неподготовленным.
— В новом тренерском штабе «Сибири» сложно с английским. Сможете ли стать связующим между легионерами и тренерами?
— Когда надо — да, я и Паша Гоголев, допустим. Но Бек прилично понимает по-русски сам, тоже помогает.
— Турнир в Омске будет принципиальным для вас?
— Да, родной город. Надеюсь, что турнир будет удачным.
С 20 по 25 августа в Омске проходит Кубок Блинова. В турнире участвуют «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор».
(Екатерина Василевич)
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