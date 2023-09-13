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Сегодня, 16:13

Федерация хоккея России собирается оспорить штраф, наложенный на нее ИИХФ из-за Федотова

Алина Савинова
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Федерация хоккея России (ФХР) намерена оспорить штраф, наложенный на нее Международной федерацией хоккея (ИИХФ) из-за участия голкипера ЦСКА Ивана Федотова в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, в ФХР не согласны с наложенным штрафом.

1 сентября 2023 года Федотов принял участие в матче ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на спортивные санкции, наложенные ИИХФ на игрока и клуб в связи с нарушением голкипером соглашения с «Филадельфией». Международная федерация хоккея на льду оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за данный инцидент.

В августе ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го подписал соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

Источник: https://tass.ru/sport/18742163
Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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