Фазлеев стал игроком "Нефтехимика"

"Нефтехимик" и "Ак Барс" произвели обмен. Состав нижнекамской команды пополнил нападающий Радель Фазлеев, казанский клуб получил права на финского форварда Микко Рантанена.

Фазлеев начинал минувший сезон начал в клубе "Lehigh Valley Phantoms" (AHL), затем перешел в систему казанского клуба, где сыграл 16 матчей за "Барс" (ВХЛ) и набрал 7 (2+5) очков.