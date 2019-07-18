14:34 | Хоккей — КХЛ

Фазлеев стал игроком "Нефтехимика"

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"Нефтехимик" и "Ак Барс" произвели обмен. Состав нижнекамской команды пополнил нападающий Радель Фазлеев, казанский клуб получил права на финского форварда Микко Рантанена.

Фазлеев начинал минувший сезон начал в клубе "Lehigh Valley Phantoms" (AHL), затем перешел в систему казанского клуба, где сыграл 16 матчей за "Барс" (ВХЛ) и набрал 7 (2+5) очков.

 

Дополнительная информация

https://www.hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-i-ak-bars-proizveli-obmen/

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