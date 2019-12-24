Фазлеев перешел из «Нефтехимика» в «Ак Барс»

«Нефтехимик» и «Ак Барс» произвели обмен, в результате которого нападающий Радель Фазлеев перешел в казанский клуб, а нижнекамский клуб получил денежную компенсацию, сообщается в официальном Twitter «Нефтехимика».

Фазлеев провел в составе «Нефтехимика» 14 матчей и отметился 3 результативными передачами.