Фазлеев перешел из «Нефтехимика» в «Ак Барс»
11:58
«Нефтехимик» и «Ак Барс» произвели обмен, в результате которого нападающий Радель Фазлеев перешел в казанский клуб, а нижнекамский клуб получил денежную компенсацию, сообщается в официальном Twitter «Нефтехимика».
Фазлеев провел в составе «Нефтехимика» 14 матчей и отметился 3 результативными передачами.
?ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) December 24, 2019
Хоккейные клубы «Нефтехимик» и «Ак Барс» произвели обмен. В Казань отправился нападающий Радель Фазлеев. Взамен наш клуб получил денежную компенсацию. pic.twitter.com/b1XhezRscN
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