КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Фазлеев перешел из «Нефтехимика» в «Ак Барс»

11:58
Теги:

«Нефтехимик» и «Ак Барс» произвели обмен, в результате которого нападающий Радель Фазлеев перешел в казанский клуб, а нижнекамский клуб получил денежную компенсацию, сообщается в официальном Twitter «Нефтехимика».

Фазлеев провел в составе «Нефтехимика» 14 матчей и отметился 3 результативными передачами.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир