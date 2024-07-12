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Фазель поделился мнением о независимости КХЛ

Виктория Кравченко
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Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель отреагировал на обозначенную независимость Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Лига вышла из-под юрисдикции ФХР и ИИХФ.

— Когда я только начинал свою работу на посту президента IIHF, похожая ситуация развивалась в Германии. Немецкая лига решила отделиться от федерации. В таких ситуациях точки конфликта всегда три: лимит на легионеров, окна для игр сборной и дата начала чемпионата мира. В 90-х мы начинали чемпионат мира в середине апреля, но со временем старт перенесли на середину мая. Это было связано с просьбами коммерческих лиг, которые заинтересованы в том, чтобы как можно дольше играть плей-офф. Когда я в 80-е возглавлял швейцарскую федерацию, команды проводили всего 28 матчей за сезон, немного игр было и в чемпионате СССР. Сейчас же все пытаются играть как можно больше, чтобы зарабатывать. Эти интересы нужно учитывать, — цитирует Фазеля Sport24.

КХЛ 9 июля направила письмо в ФХР с предложением расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных соревнований. Позже в Федерации хоккея России заявили, что рассмотрят это предложение.

Источник: Sport24
КХЛ
Рене Фазель
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