Фазель переизбран главой судейско-экспертного комитета КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что почетный глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель останется руководителем судейско-экспертного комитета КХЛ.

Комитет был создан в сентябре прошлого года. Ранее швейцарец возглавлял ИИХФ с 1994 по 2021 год.

«Произошли изменения в судейско-экспертном комитете, сократилось количество экспертов. Председателем и руководителем комитета выбран Рене Фазель», — передает слова Морозова РИА Новости Спорт.

Новый сезон КХЛ стартовал 3 сентября. В минувшем сезоне победителем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург».