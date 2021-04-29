Фазель: «Континентальная хоккейная лига провела яркий плей-офф, несмотря на пандемию»
08:33
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель отметил, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в условиях пандемии и ограничений по зрителям сумела провести яркий сезон.
Сезон в КХЛ завершился в среду победой «Авангарда» в финале Кубке Гагарина над ЦСКА.
«Весь сезон для всех лиг Европы был сложный, и очень здорово, что КХЛ провела такой яркий плей-офф. Это был хороший шаг допустить зрителей на финал. Вы можете без зрителей представить финал КХЛ? Я нет», — цитирует ТАСС Фазеля.
Сезон-2019/20 в КХЛ не был доиграл из-за пандемии весной прошлого года. Прошедший чемпионат проходил в условиях ограничений по посещаемости.
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