Файзуллин о победе над «Ак Барсом»: «На нас ничего не давило, сыграли в свой хоккей»
Форвард «Адмирала» Данил Файзуллин подвел итоги пятого матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (2:1).
— На нас сегодня ничего не давило, поэтому играли в свой хоккей, — приводит слова Файзуллина Metaratings.ru. — Честно, достаточно неплохо играли. И первый, и второй период. В третьем периоде болельщики поддерживали. Ребята красавцы, выстояли меньшинство.
— Гутик из 4-го звена ранее не проходил в состав, но сегодня забил первую шайбу в плей-офф. Удивлены?
— Неважно, какое звено. Такие игры кость в кость. Нет звеньев, нет фамилий — есть команда. Не важно, кто и что делал.
— В третьем периоде 16-0 по броскам. Был ли план играть на удержание?
— Нет, не было. Как договаривались, так и играли. Ну, удалились. Там хочешь не хочешь, они прилетали. Важно было строго сыграть в моменте.
— Что было в матче переломного, кроме этих голов?
— Ничего, мы на одну больше забили. Значит следующую игру надо также сыграть. Играть на победу в свою игру.
Счет в серии 3-2 в пользу «Ак Барса». Шестой матч пройдет во Владивостоке 26 марта и начнется в 10:00 мск.
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|72
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|31
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|72
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|25.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
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