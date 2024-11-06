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Сегодня, 18:46

Фастовский сообщил, что его пригласили в рабочую группу по возвращению ярмарки юниоров в КХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что его пригласили в состав рабочей группы по вопросу возрождения драфта в КХЛ.

«Пока идет процесс формирования рабочей группы, меня пригласили туда в качестве члена группы», — приводит ТАСС слова Фастовского.

Процедура драфта юниоров КХЛ, позднее переименованная в «ярмарку юниоров», была введена в 2009 году и просуществовала до 2017-го. На ежегодном мероприятии права на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, передавались профессиональным клубам лиги.

Источник: ТАСС
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