Фастовский: «Сибирь» делает ставку на сохранении молодых игроков»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский в интервью корреспонденту «СЭ» рассказал о ходе селекции новосибирского клуба.

— Мы сделали новое предложение защитнику Илье Морозову. Переговоры с Максимом Гончаровым остались в той же вялотекущей стадии. По нему еще нет окончательного решения. Все будет зависеть от того, как у нас сформируется линия обороны. К Максу у нас исключительно положительное отношение. На этом этапе селекции мы делаем упор на сохранении молодых игроков и своих выпускников.

— Есть ли уже какой-то апдейт по легионерам?

— По легионерам пока не может быть никакого апдейта. Не могу сказать, что мы ориентируемся на какой-то конкретный рынок. Пока хотим понять общую ситуацию. Прежде всего, по количеству легионеров.

— Насколько тяжело далось продления контракта с Никитой Шашковым? Была информация, что им достаточно серьезно интересуется «Автомобилист».

— Легко ничего не бывает. Но интерес к Шашкову был не только из Екатеринбурга.

В сезоне-2021/22 Шашков провел в регулярном чемпионате 25 матчей и набрал 3 (2+1) очка.