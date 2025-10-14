Фастовский о родственных связях Буцаева в «Сибири»: «Люди, поднимающие эту тему, никогда не бывали на хоккее»
Бывший генменеджер ЦСКА и «Сибири» Кирилл Фастовский в лайв-эфире «СЭ» высказался о назначении Вячеслава Буцаева на пост главного тренера новосибирской команды.
— Буцаев считается системным тренером. Я не беру эту тему родственных связей. Люди, поднимающие эту тему никогда не бывали на хоккее, не смотрели его и вообще ничего не знают. Я считаю, что Буцаев является правильным тренером для «Сибири». Пока непонятно получится ли у него там, но это уже другой вопрос.
«Сибирь» объявила о назначении Вячеслава Буцаева главным тренером команды 3 октября. Он занял место Вадима Епанчинцева, который работал в клубе с мая 2024 года.
«Сибирь» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 14 очками в 14 матчах.
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|0
|0
|0
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|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|Салават Юлаев
|0
|0
|0
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|Сибирь
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
|5.09
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|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
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|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|00:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|00:00
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|00:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
|5.09
|00:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
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