Фастовский о родственных связях Буцаева в «Сибири»: «Люди, поднимающие эту тему, никогда не бывали на хоккее»

Бывший генменеджер ЦСКА и «Сибири» Кирилл Фастовский в лайв-эфире «СЭ» высказался о назначении Вячеслава Буцаева на пост главного тренера новосибирской команды.

— Буцаев считается системным тренером. Я не беру эту тему родственных связей. Люди, поднимающие эту тему никогда не бывали на хоккее, не смотрели его и вообще ничего не знают. Я считаю, что Буцаев является правильным тренером для «Сибири». Пока непонятно получится ли у него там, но это уже другой вопрос.

«Сибирь» объявила о назначении Вячеслава Буцаева главным тренером команды 3 октября. Он занял место Вадима Епанчинцева, который работал в клубе с мая 2024 года.

«Сибирь» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 14 очками в 14 матчах.