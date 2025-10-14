Фастовский назвал судейскую ошибку в матче СКА и «Автомобилиста» вопиющей
Бывший генменеджер ЦСКА и «Сибири» Кирилл Фастовский в лайв-эфире «СЭ» высказался о ситуации, связанной с нелегитимной шайбой СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».
13 октября СКА обыграл «Автомобилист» (2:1), однако позднее Департамент судейства КХЛ сообщил, что победный гол армейцев был засчитан ошибочно — после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот екатеринбуржцев.
— Нужно ли увольнять руководителя департамента по судейству КХЛ [Алексея Анисимова] за то, что судья допустил кошмарную ошибку, повлиявшую на результат встречи?
— Думаю, что нет. Это будет слишком серьезно, но такая ошибка — действительно очень вопиющая. Ясно, что будет много разговоров. Люди не очень поняли, но там никакой дырки в сетке не было. Она залетела с внешней стороны ворот. Нужно, чтобы в военной комнате это отслеживали.
— Стоит ли переигрывать этот матч?
— Нет, конечно. Это будет нонсенс. В нынешнем календаре при такой плотности матчей переиграть не получится.
После матча СКА — «Автомобилист» Департамент судейства КХЛ принес извинения командам и болельщикам за эпизод с голом Педана. Арбитр видеоповторов, работавший на игре, пожизненно отстранен от судейства в лиге. При этом «Автомобилист» не может оспорить результат матча.
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