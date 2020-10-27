Фантенберг вернулся в КХЛ и будет играть за СКА

СКА подписал контракт с защитником сборной Швеции Оскаром Фантенбергом. Соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2021 года, сообщает сайт клуба.

Оскар Фантенберг — в СКА!

Приветствуем защитника сборной Швеции в Петербурге!

Контракт с Оскаром будет действовать до конца этого сезона. Ранее в КХЛ Фантенберг выступал за «Сочи», с 2017 года играл в Северной Америке.



? Подробнее: https://t.co/zCf310ROhJ #hcSKA pic.twitter.com/SrChbrMDC1 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 27, 2020

Фантенберг уже выступал прежде в КХЛ: сезон-2016/17 он провел в «Сочи», набрав 23 (3+20) очков в 44 матчах.

С 2017 года швед выступал в Северной Америке за «Лос-Анджелес», «Калгари» и «Ванкувер». В 124 играх НХЛ отметился 19 (5+14) очками.