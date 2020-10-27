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Фантенберг вернулся в КХЛ и будет играть за СКА

19:11
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СКА подписал контракт с защитником сборной Швеции Оскаром Фантенбергом. Соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2021 года, сообщает сайт клуба.

Фантенберг уже выступал прежде в КХЛ: сезон-2016/17 он провел в «Сочи», набрав 23 (3+20) очков в 44 матчах.

С 2017 года швед выступал в Северной Америке за «Лос-Анджелес», «Калгари» и «Ванкувер». В 124 играх НХЛ отметился 19 (5+14) очками.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/oskar-fantienbiergh-v-ska/

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