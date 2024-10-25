Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку в адрес СКА

В первом периоде матча регулярного чемпионата FONBET КХЛ между «Спартаком» и СКА болельщики красно-белых скандировали с трибун «СКА — позор российского хоккея», передает корреспондент «СЭ» с места событий.

После первого периода московский клуб выигрывает со счетом 2:0.

Ранее болельщики некоторых клубов чемпионата России по футболу скандировали во время матчей аналогичную кричалку в адрес петербургского «Зенита».

Александр Абустин