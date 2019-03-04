Фанаты "Спартака" поддержали травмированного Даугавиньша. Фото

Фанаты "Спартака" выразили поддержку травмированному нападающему команды Каспарсу Даугавиньшу.
- За Каспарса! За "Спартак"!, - такой баннер фанаты вывесили перед игрой против СКА.
Спартаковская фанатка поддержала травмированного Каспарса Даугавиньша #СПРСКА pic.twitter.com/HpW9VgA5zQ– СЭ Хоккей (@hockey_se) 4 марта 2019 г.
В предыдущем матче в конце второго периода Даугавиньш вышел один на один с вратарем СКА Игорем Шестеркиным, который нарушил правила против форварда красно– белых. Даугавиньша унесли на носилках, а Шестеркин получил удаление до конца игры.
Согласно официальному протоколу матча, 30-летнему игроку был поставлен диагноз перелом ребер и скопление крови и воздуха в плевральной полости. В воскресенье клуб сообщил, что состояние игрока удовлетворительное, операция ему не потребуется. Сегодня его выписали из больницы.
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