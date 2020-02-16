Фанаты ЦСКА отказались прекратить бойкот и вернуться на трибуны

Фанаты ЦСКА ответили отказом на просьбу прекратить бойкот и вернуться на трибуны. Ранее с такой просьбой к ним обратились игроки команды Сергей Андронов и Антон Слепышев. Ответ опубликован в группе фанатов ЦСКА «Люди в черном» Вконтакте

«В феврале форвард хоккейного ЦСКА Антон Слепышев несколько раз через СМИ обращался к активу армейских фанатов. Мы ценим заинтересованность команды в активной поддержке и желание игроков помочь разрешить имеющийся конфликт, однако считаем необходимым прояснить ряд моментов.

1. Наш дом находится в Хорошевском районе города Москвы, в пешей доступности от станции метро ЦСКА. Той самой станции, название которой мы, болельщики, с таким трудом отстояли и по праву можем этим гордиться. Нет никаких «новых домов». Нельзя просто так взять и повестить табличку с четырьмя великими буквами на районе, исторически не имеющем ничего общего с ЦСКА, а наоборот относящемся к одному из главных антагонистов — обществу «Торпедо». Да, большим нефтяным боссам плевать на историю и традиции: есть деньги, есть недавно построенная арена, почему бы и не присвоить ее себе. Решение о переезде совершенно не подлежало общественной дискуссии и было принято спонтанно, поставив публику перед фактом. Мы — не «Куньлунь» или ХК «Сочи», не какой-то коммерческий проект, где можно творить что угодно, потому что у тебя есть власть и деньги. ЦСКА — это не ХК «Роснефть», а клуб с многолетней историей и многотысячной армией болельщиков, с мнением которых нельзя не считаться.

2. Основной причиной бойкота является не переезд на другую арену, и уж тем более не ее дележка с главным врагом. Например, относительно недавно футбольные клубы вынуждены были делить «Лужники», а хоккейные клубы играли на одной арене в середине прошлого века. Суть бойкота исключительно в хамском и дерзком поведении руководства клуба во главе с Игорем Есмантовичем, а переезд на ЗиЛ — венец этой безрассудной политики и последняя капля нашего терпения.

3. Нам очень неприятно, что по итогу от отсутствия поддержки страдает команда, а не руководство клуба, создавшее эту ситуацию, напрочь не признающее конфликт и делающее все, чтобы максимально его замолчать и выслужиться перед хозяевами, однако бойкот домашних матчей — это наша единственная возможность быть услышанными. За любые «несогласованные» скандирования и демонстрации регламентом КХЛ предусмотрены многомиллионные штрафы, а мы — не враги своему клубу. Люди, пытавшиеся высказывать свою протестную позицию во время матчей, подвергались преследованию и угрозам со стороны службы безопасности клуба и правоохранительных органов. По указанию владельцев клуба, к проблеме подключились люди, представляющиеся сотрудниками разных силовых ведомств и обещающие серьезные проблемы с законом всем, кто выражает недовольство. Считаем это беспрецедентной дерзостью и небывалым маразмом.

4. Действия, которые клуб предпринимает в сложившейся ситуации, являются для нас оскорбительными. Вместо диалога и попытки исправить ситуацию, руководство вкладывает деньги в не имеющих никакого отношения к ЦСКА ряженных «болельщиков», которых набирает буквально по объявлению (подтверждения этим словам не раз всплывали в сети), гарантируя различные материальные привилегии, бесплатные билеты и автобусные туры. В это время активным фанатам по инициативе клуба закрывались гостевые сектора и всячески вставлялись палки в колеса. В качестве одного из аргументов переезда на арену на Автозаводской приводят бОльшую вместимость и, следовательно, возросшую посещаемость. Однако, некоторые из армейцев работают в различных бюджетных организациях или компаниях-партнерах клуба, становясь свидетелями постоянных раздач бесплатных билетов и гарантий привилегий на работе за посещение домашних матчей ПХК ЦСКА. Искусственное замещение фанатов на ручную безликую массу — позор для самого титулованного хоккейного клуба страны!

5. Помимо Антона Слепышева, от лица команды к фанатам кулуарно обращался и капитан Сергей Андронов, однако мы твердо убеждены, что подобные инициативы должны исходить не только от хоккеистов (как мы уже отметили, не имеющих отношение к конфликту), а, в первую очередь, от руководства, которое должно прекратить цензуру, «охоту на ведьм», публично признать наличие конфликта и предложить диалог. Но пока всего этого не происходит, а подобные обращения воспринимаются нами как попытка «спустить все на тормозах». Этому не бывать, поскольку пойти на бойкот домашних матчей и разлучиться со своей любимой командой — это очень серьезный и отчаянный шаг, поэтому мы будем стоять на своем до победного конца.

Из всего вышеупомянутого следует, что за полтора года, что длится конфликт, руководство не то, что не пошло на встречу — наоборот, всячески закрутило гайки, прибегнуло к запрещенным приемам и объявило фанатам настоящую войну. При этом публично делая вид, что фанаты сами по себе перестали ходить на хоккей, а вообще, мы их очень любим и ждем. Учитывая все это, вынуждены ответить хоккеистам — на данный момент, наше возвращение на трибуны невозможно", — говорится в заявлении фанатов.