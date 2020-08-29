Фальковский стал игроком минского «Динамо»

Минское «Динамо» достигло договоренности о заключении двустороннего контракта со Степаном Фальковским на один год, сообщает сайт клуба. Напомним, ранее у него был пробный контракт.

В минувшем сезоне Фальковский показал лучшую статистику в карьере. В 46 матчах в ECHL за «Аллен Американс» он набрал 41 (15+26) очко, стал самым результативным защитником в команде, а также лучшим снайпером среди игроков обороны во всей лиге.