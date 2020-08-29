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Фальковский стал игроком минского «Динамо»

10:02
Степан Фальковский. Фото ХК «Динамо» Минск.
Степан Фальковский. Фото ХК «Динамо» Минск.
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Минское «Динамо» достигло договоренности о заключении двустороннего контракта со Степаном Фальковским на один год, сообщает сайт клуба. Напомним, ранее у него был пробный контракт.

В минувшем сезоне Фальковский показал лучшую статистику в карьере. В 46 матчах в ECHL за «Аллен Американс» он набрал 41 (15+26) очко, стал самым результативным защитником в команде, а также лучшим снайпером среди игроков обороны во всей лиге.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/dostignuta-dogovorennost-o-podpisanii-kontrakta-so-stepanom-falkovskim/

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