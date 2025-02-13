Фальковский — об обмене из СКА: «Не скажу, что я проиграл кому-то конкуренцию»

Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский прокомментировал обмен из СКА в казанский клуб.

«У меня был еще год соглашения, так что никаких подводных камней в этом плане точно не было. В обойме СКА много игроков, но не скажу, что я проиграл кому-то конкуренцию. Хотя тренерский штаб может считать иначе. Подытожу: никто из нас не ожидал, что так все произойдет. Надеюсь, что этот обмен пошел на пользу обеим командам. Благодарен Роману Борисовичу и руководству СКА за три с половиной года карьеры там. Он очень большой фанат хоккея, всегда в бытовых вопросах поддержит ребят. В плане организации клуб держит высокую планку», — цитирует Фальсковского Metaratings.ru.

Фальковский дебютировал в КХЛ в составе минского «Динамо» в 2020 году, а сезон-2021/22 уже начал в составе СКА. На счету 28-летнего хоккеиста 247 матчей в КХЛ, 29 заброшенных шайб и 54 ассиста.

За «Ак Барс» в этом сезоне Фальковский провел 15 матчей, отметившись 1 заброшенной шайбой и 4 результативными передачами.