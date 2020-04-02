Ежов рассказал, чем занимается во время карантина в Канаде

Голкипер подольского «Витязя» Илья Ежов рассказал, чем занимается во время карантина. Сейчас он находится в Канаде, но уже продлил контракт с клубом на два года.

— Как в Канаде? Соблюдаю карантин, нахожусь дома, — цитирует голкипера официальный сайт «Витязя». — Хорошо, что с семьей. Занимаюсь уборкой по дому. Прогулками с детьми и супругой. Я приехал в Канаду, а на следующий день ввели жесткий карантин. Так что все требования четко соблюдаю.

В это время нужно заботиться о старших. Если кто-то приболел, лучше остаться дома. В Канаде большинство соблюдают карантин. Маленькая паника есть, но люди все равно ходят в магазины. При входе в магазин протирают все ручки тележек и колясок антисептиком. Все меры предосторожности люди стараются соблюдать.

Мы с супругой активно занимаемся с детьми, и нам это доставляет удовольствие. На стенке приклеили календари для наших малышей, как читать буквы. У нас для них программа: с самого утра до 5-6 вечера — мини-школа. И самим интересно, и режим дня для детей соблюдаем.