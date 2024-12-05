Тимкин — о тафгаях «Витязя»: «Они пересекались с профессиональными боксерами. Приходили Лебедев и Поветкин»
Экс-нападающий «Витязя» Евгений Тимкин в интервью «СЭ» рассказал о тренировках канадских тафгаев, которые играли за клуб.
— Как к Андрею Назарову относились тафгаи?
— С большим уважением! Они советовались с ним. Назаров — человек с именем, поигравший в НХЛ. Поэтому они относились к нему с уважением и прислушивались.
— Расскажите о тренировках тафгаев.
— Бросалось в глаза, как серьезно они выкладывались на тренировках на льду и в зале. В зале они работали индивидуально, сами подбирали под себя веса. Помню, как Джереми Яблонски занимался с большими весами. Они старались быть примером для молодежи по отношению к делу. Но только пока их не дисквалифицировали. (Улыбается.) Понимаете, о чем я, да? Он готовится, потом дерется и получает дисквалификацию.
— А чем они занимались, когда не играли?
— Приходили тренировались в желтой майке. Они пересекались с профессиональными боксерами. Приходили Лебедев и Поветкин. Команда тоже всегда пересекалась с ними, но в меньшей степени. В тренировочный процесс не лезли. А тафгаи могли с ними боксировать.
— А вы — нет?
— Нет.
— А хотелось?
— Нет. (Улыбается.)
— Как думаете, обычный хоккеист может справиться в драке с тафгаями «Витязя»?
— Смотря как планировать драку. Выиграть будет тяжеловато. А перевести в ничью — можно.
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