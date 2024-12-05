Тимкин — о клейме тафгая: «Я не выходил на лед ради драки»
Экс-нападающий «Салавата Юлаева» и других команд КХЛ Евгений Тимкин в интервью «СЭ» высказался о драках в хоккее.
— Полностью согласен с вашими словами об авторитете Тимкина в раздевалке. Объясните, как он зарабатывался?
— Честными действиями. Я всегда был честен перед собой, ребятами и нашим делом. Все это видят и, наверное, оценивают.
— Как относились, когда вас в свое время называли тафгаем?
— Я себя не считал тафгаем. Может быть, только журналисты. У меня никогда не было такой строгой роли. Подраться можно, иногда даже нужно. Никогда не трусил. Если выходил на бой, то отдавался как мог. Всегда заступался за ребят. Но были и сезоны, когда я не проводил ни одной драки! Ни одной! Какой же я тогда тафгай?
— Были моменты, когда драться не хотелось, но все равно приходилось?
— Я не выходил на лед ради драки. Моменты, когда не хочешь, но приходится, конечно, были. Ситуации в хоккее бывают разные. Это же часть игры.
— Ваша самая запоминающаяся драка?
— Никогда не зацикливался на драке. Прошла и прошла. Вспомним прошлый сезон, когда была потасовка с Робинсоном. Было и было. Одну конкретную драку выделить не смогу. Мне в хоккее больше нравятся голы, комбинации, скрытые передачи. Иногда, кстати, я пересматриваю чужие драки.
— Какую смотрели последней?
— В этом сезоне Влад Каменев дрался. Мы играли вместе, дружим с ним. Дыняк против Деанджело. Они долго начинали, но показали хороший честный бой.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|35
|28
|7
|58
|2
|Спартак
|34
|22
|12
|48
|3
|Динамо М
|33
|20
|13
|43
|4
|СКА
|32
|19
|13
|42
|5
|ЦСКА
|31
|17
|14
|41
|6
|Северсталь
|32
|18
|14
|36
|7
|Динамо Мн
|33
|16
|17
|36
|8
|Торпедо
|32
|15
|17
|35
|9
|Витязь
|33
|14
|19
|32
|10
|Куньлунь РС
|34
|12
|22
|28
|11
|Сочи
|32
|11
|21
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|33
|21
|12
|46
|2
|Сал. Юлаев
|31
|21
|10
|44
|3
|Автомобилист
|31
|19
|12
|42
|4
|Ак Барс
|30
|20
|10
|41
|5
|Металлург Мг
|34
|18
|16
|38
|6
|Адмирал
|35
|16
|19
|37
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Лада
|31
|13
|18
|31
|9
|Авангард
|32
|14
|18
|30
|10
|Сибирь
|30
|12
|18
|27
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|21
|12
|Амур
|33
|7
|26
|18
|5.12
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|5.12
|18:00
|
Лада – Металлург Мг
|- : -
|5.12
|19:30
|
СКА – Динамо М
|- : -