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Сегодня, 11:30

Тимкин — о клейме тафгая: «Я не выходил на лед ради драки»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-нападающий «Салавата Юлаева» и других команд КХЛ Евгений Тимкин в интервью «СЭ» высказался о драках в хоккее.

— Полностью согласен с вашими словами об авторитете Тимкина в раздевалке. Объясните, как он зарабатывался?

— Честными действиями. Я всегда был честен перед собой, ребятами и нашим делом. Все это видят и, наверное, оценивают.

— Как относились, когда вас в свое время называли тафгаем?

— Я себя не считал тафгаем. Может быть, только журналисты. У меня никогда не было такой строгой роли. Подраться можно, иногда даже нужно. Никогда не трусил. Если выходил на бой, то отдавался как мог. Всегда заступался за ребят. Но были и сезоны, когда я не проводил ни одной драки! Ни одной! Какой же я тогда тафгай?

— Были моменты, когда драться не хотелось, но все равно приходилось?

— Я не выходил на лед ради драки. Моменты, когда не хочешь, но приходится, конечно, были. Ситуации в хоккее бывают разные. Это же часть игры.

— Ваша самая запоминающаяся драка?

— Никогда не зацикливался на драке. Прошла и прошла. Вспомним прошлый сезон, когда была потасовка с Робинсоном. Было и было. Одну конкретную драку выделить не смогу. Мне в хоккее больше нравятся голы, комбинации, скрытые передачи. Иногда, кстати, я пересматриваю чужие драки.

— Какую смотрели последней?

— В этом сезоне Влад Каменев дрался. Мы играли вместе, дружим с ним. Дыняк против Деанджело. Они долго начинали, но показали хороший честный бой.

Экс-нападающий &laquo;Салавата Юлаева&raquo; Евгений Тимкин. «Драка дает импульс. В этом ее польза и красота». Тимкин — о Ягре, тафгаях «Витязя» и Кубках Гагарина

Евгений Тимкин
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 35 28 7 58
2 Спартак 34 22 12 48
3 Динамо М 33 20 13 43
4 СКА 32 19 13 42
5 ЦСКА 31 17 14 41
6 Северсталь 32 18 14 36
7 Динамо Мн 33 16 17 36
8 Торпедо 32 15 17 35
9 Витязь 33 14 19 32
10 Куньлунь РС 34 12 22 28
11 Сочи 32 11 21 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 33 21 12 46
2 Сал. Юлаев 31 21 10 44
3 Автомобилист 31 19 12 42
4 Ак Барс 30 20 10 41
5 Металлург Мг 34 18 16 38
6 Адмирал 35 16 19 37
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Лада 31 13 18 31
9 Авангард 32 14 18 30
10 Сибирь 30 12 18 27
11 Барыс 34 9 25 21
12 Амур 33 7 26 18
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