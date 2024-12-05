Тимкин — о времени без контракта в КХЛ: «Готовлюсь к неизвестному. В этом и проявляется испытание характера»
Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин в интервью «СЭ» прокомментировал поиски нового клуба в сезоне-2024/25.
— Мысли об официальном завершении карьеры посещали? Чтобы не ждать звонков агента или клубов и сказать себе: «Все».
— Честно, такие мысли посещают. Но потом спрашиваю себя: «Что, ты сдался?» Снова поднимаю мотивацию идти на тренировку, готовиться. Это очень сложно. Готовлюсь к неизвестному. В этом и проявляется испытание характера. Это первый раз в моей карьере, когда до сезона я не подписал контракт. Всегда поступали предложения. Два года назад я даже мог выбирать, в какой клуб пойти. А сейчас — без контракта.
— Ни одного предметного разговора?
— Этим, конечно, больше занимался агент. Может быть, они и общались с клубами. Мне говорили, что надо подождать. Разговоры велись, но пока безрезультатно.
— В межсезонье очень много опытных хоккеистов остались без контрактов. Как это объяснить?
— Все банально: КХЛ омолаживается. В каждом клубе в приоритете свои воспитанники. Это не значит, что мы, ребята без контрактов, сейчас в чем-то хуже других. Просто при прочих равных выбирают местных воспитанников. Плюс добавились легионеры, когда вернули прежний лимит. Они тоже заняли места.
— Вы могли остаться в «Салавате Юлаеве»?
— Я бы с удовольствием остался, но предложения не было.
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