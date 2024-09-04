Евгений Свечников: «Главный тренер «Ак Барса» позвонил недели за две до начала сборов и сказал, что не видит меня в команде»
Нападающий «Торпедое» Евгений Свечников рассказал о своем уходе из «Ак Барса», за который играл в прошлом сезоне.
«Со мной не велся диалог вообще. На тот момент все лето готовился, не знал, что меня не будет в команде. Усердно готовился, хотелось показать хороший сезон, вернуться в команду. С большим желанием смотрел вперед, собирался начать подготовку предсезонную с ребятами, с новым тренером. Никаких даже подозрений не было. Сейчас уже знаю, что на тот момент и команда, и тренер, и все, кроме меня, знали, что меня в команде не будет.
Главный тренер позвонил недели за две до начала сборов и сказал, что не видит меня в команде. Их тренерское и менеджерское решение в том, что я им не подхожу, не того плана игрок. Вот так и узнал, и иди ищи команду за две недели. Не понимаю, почему именно за две недели сказали, за такое время команду найти не так просто. Но что было, то было», — цитирует Sport24 Свечникова.
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