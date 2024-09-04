Евгений Свечников — о матчах против брата Андрея в НХЛ: «Шли к этому всю жизнь»
Бывший нападающий «Сан-Хосе» и «Детройта» Евгений Свечников рассказал, каково было выступать против своего брата Андрея Свечникова в НХЛ, который играет за «Каролину».
«Это хайлайты карьеры, я бы сказал. Шли к этому всю жизнь. Когда первую игру сыграли, были рады, что дошли до этого момента, для родителей это тоже было событие. Все-таки они жертвовали многим, чтобы такое случилось, они много вложили в нас. Эта первая игра была самая эмоциональная, вторая, третья, а потом уже эмоции поутихли, мы около 8-10 раз так сыграли. Это были одни из лучших игр, эмоциональных, сердечных, незабываемых, которые навсегда останутся в памяти. И голы забивали, и передачи отдавали. Эти моменты непередаваемые», — цитирует Свечникова Sport24.
После выступления в НХЛ Евгений Свечников продолжил карьеру в «Ак Барсе», а летом 2024 года он присоединился к «Торпедо».
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