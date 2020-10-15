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Евгений Ставровский возглавил «Сочи»

14:26
Евгений Старовский. Фото Twitter, Twitter
Евгений Старовский. Фото Twitter, Twitter
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Евгений Старовский назначен главным тренером «Сочи», сообщает официальный сайт клуба. 47-летний специалист — заслуженный тренер России, воспитаник череповецкого хоккея.

Ранее Старовский работал в СДЮСШ «Северсталь», клубе «Алмаз», с которым взял бронзу МХЛ. В 2019-2020 году входил в тренерский состав юниорской сборной России до 17 лет, с которой принял участие в трех международных турнирах.

13 октября с поста главного тренера «Сочи» был уволен Александр Андриевский, возглавлявший команду с октября 2019 года. В таблице КХЛ «Сочи» занимает десятое место на «Западе». В последнем матче южане уступили «Авангарду» (2:7).

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