Евгений Ставровский возглавил «Сочи»

Евгений Старовский назначен главным тренером «Сочи», сообщает официальный сайт клуба. 47-летний специалист — заслуженный тренер России, воспитаник череповецкого хоккея.

Ранее Старовский работал в СДЮСШ «Северсталь», клубе «Алмаз», с которым взял бронзу МХЛ. В 2019-2020 году входил в тренерский состав юниорской сборной России до 17 лет, с которой принял участие в трех международных турнирах.

13 октября с поста главного тренера «Сочи» был уволен Александр Андриевский, возглавлявший команду с октября 2019 года. В таблице КХЛ «Сочи» занимает десятое место на «Западе». В последнем матче южане уступили «Авангарду» (2:7).