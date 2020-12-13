Евгений Ставровский: «Провалили первый период»
21:55
Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:4) подвел итоги встречи.
— Провалили первый период, предупреждали ребят, что соперник мощно начинает. У нас были вынужденные удаления. Два периода играли неплохо, игра была равная, — цитирует тренера сайт «Спартака».
— Могут забрать кого-то из игроков перед дедлайном?
— Я надеюсь нынешний состав останется, и мы будем в таком составе играть до конца сезона.
— Нет ощущения, что не угадали с вратарем на матч?
— Угадали или нет, это наша внутренняя кухня, надо строго играть в обороне и не удаляться.
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