Евгений Ставровский: «Провалили первый период»

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:4) подвел итоги встречи.

— Провалили первый период, предупреждали ребят, что соперник мощно начинает. У нас были вынужденные удаления. Два периода играли неплохо, игра была равная, — цитирует тренера сайт «Спартака».

— Могут забрать кого-то из игроков перед дедлайном?

— Я надеюсь нынешний состав останется, и мы будем в таком составе играть до конца сезона.

— Нет ощущения, что не угадали с вратарем на матч?

— Угадали или нет, это наша внутренняя кухня, надо строго играть в обороне и не удаляться.