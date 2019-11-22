Евгений Перов: «В игре против «Сибири» нам не хватило дисциплины»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» анонсировал изменения в составе команды.

— Перед матчем против «Барыса» у нас есть и плановые, и вынужденные изменения: будут играть несколько свежих хоккеистов. Мы верим в наших игроков и надеемся, что они принесут нам победу.

— С другой стороны, когда-то ведь нужно было попробовать тех, у кого не так много игровой практики.

— Безусловно, но все ребята находятся в одном тренировочном режиме, все придерживаются одной системы, поэтому они все умеют. Если мы будем упорно работать и играть на пределе возможностей, добьемся положительного результата.

— Как готовились к «Барысу»? Какие сильные стороны у этой команды?

— Быстрая, агрессивная команда, нацеленная на ворота. Они хорошо играют в большинстве, у них есть очень мастеровитые игроки — будет очень интересный матч. Будем, в любом случае, стараться играть в атакующий хоккей, стараться владеть инициативой. В игре против «Сибири» нам не хватило дисциплины в плане удалений — нужно убрать такое большое штрафных минут, потому что это шанс для соперника, и мы не должны уповать на игру вратаря.

— Кстати, про вратарей. Адам Рейдеборн уже несколько матчей без игровой практики.

— Он был задействован в национальной сборной. Это сильный вратарь, у нас оба голкипера очень достойные, мы верим в них.

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