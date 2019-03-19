Евгений Мозер: "Счет 1-3 в серии – какой отпуск?"

Форвард "Динамо" Евгений Мозер подвел итоги четвертого матча полуфинала "Запада" против ЦСКА (1:2). Счет в серии – 3-1 в пользу армейцев.

– Матч хорошо отыграли – и моментов было много, и большинство было хорошее, – заявил Мозер. – Бросали и моменты были. Забили один гол, нужно было еще забивать.

– Во втором периоде 12-3 по броскам. Шла игра?

– Все выкладывались на сто процентов, как и все игры, получалось, но надо было забивать.

– Чувствовали, что упустили шанс переломить ход серии?

– Счет 1-3, шансы есть. Будем стараться перевернуть серию.

– Солидный шаг в отпуск сделали – не находите?

– 1-3 счет – какой отпуск?

– В этом матче вас поймали на ваших же ошибках?

– В конце не хватило концентрации – будем исправлять. (Евгений Белоусов)

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