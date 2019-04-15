Евгений Медведев: "Стили "Авангарда" и ЦСКА одинаковые. Игра идет до ошибки"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев – о втором финальном матче Кубка Гагарина против ЦСКА (3:0). Напомним, что армейцы ведут в серии 2-0, следующий матч пройдет 17 апреля.

– Ничего страшного в 0-2 в серии нет, – отметил Медведев. – Тем веселее будет выкарабкиваться из этой ситуации. Игра была до гола, второй и третий – в пустые ворота. В конце плохо сыграли, не получилось отыграться

– Почему не проходит то, что проходило с "Ак Барсом" и "Барысом"?

– Те, кто разбирается в хоккее, понимают, что стили одинаковые. Игра идет до ошибки. Это финал Кубка Гагарина. Здорово вратарь играет.

– Таких голкиперов, как Сорокин проще пробить бросками в касание. Почему их так мало?

– Мы считаем, что с добивания у нас не получается. Будем пробовать.

– После 0-2 серию проходили всего 5 раз.

– Давайте не будем прогнозировать. (Евгений Белоусов)​