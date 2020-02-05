Евгений Медведев объявил об окончании карьеры
13:05
Экс-защитник «Авангарда» Евгений Медведев объявил об окончании карьеры, сообщает РБК.
Последние три сезона 37-летний защитник провел в омском клубе. В конце сезона-2018/19 он не заключил новый контракт и остался без клуба.
Медведев является двукратным чемпионом мира в составе сборной России и серебряным призером ЧМ-2015. В составе «Ак Барса» защитник дважды стал обладателем Кубка Гагарина.
За свою карьеру Медведев выступал в «Мечеле», «Северстали», «Ак Барсе», «Филадельфии» и «Авангарде».
Дополнительная информация
https://sportrbc.ru/news/5e3a878d9a794717e3ecb44b?ruid=uUjlA12pawRi0XMUAxgyAg==&from=from_main
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