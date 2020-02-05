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Евгений Медведев объявил об окончании карьеры

13:05
Евгений Медведев. Фото ХК «Авангард»
Евгений Медведев. Фото ХК «Авангард»
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Экс-защитник «Авангарда» Евгений Медведев объявил об окончании карьеры, сообщает РБК.

Последние три сезона 37-летний защитник провел в омском клубе. В конце сезона-2018/19 он не заключил новый контракт и остался без клуба.

Медведев является двукратным чемпионом мира в составе сборной России и серебряным призером ЧМ-2015. В составе «Ак Барса» защитник дважды стал обладателем Кубка Гагарина.

За свою карьеру Медведев выступал в «Мечеле», «Северстали», «Ак Барсе», «Филадельфии» и «Авангарде».

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5e3a878d9a794717e3ecb44b?ruid=uUjlA12pawRi0XMUAxgyAg==&from=from_main

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