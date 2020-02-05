Экс-защитник «Авангарда» Евгений Медведев объявил об окончании карьеры, сообщает РБК.

Последние три сезона 37-летний защитник провел в омском клубе. В конце сезона-2018/19 он не заключил новый контракт и остался без клуба.

Медведев является двукратным чемпионом мира в составе сборной России и серебряным призером ЧМ-2015. В составе «Ак Барса» защитник дважды стал обладателем Кубка Гагарина.

За свою карьеру Медведев выступал в «Мечеле», «Северстали», «Ак Барсе», «Филадельфии» и «Авангарде».