Евгений Малкин: "Хочу, чтобы КХЛ приложила больше усилий по защите Зарипова. А в НХЛ не принимают допинг"

Российский форвард Евгений Малкин поделился мнением о дисквалифиции Даниса Зарипова и его шансах заиграть за океаном.

– Данис Зарипов потянет НХЛ по уровню?

– Он один из лучших исполнителей в КХЛ – он сможет заиграть за океаном. В прошлом сезоне он забросил рекордные 15 шайб в плей-офф. Мы знаем, насколько он забивной форвард, читает игру. Он доказал это в "Ак Барсе", "Магнитке" и сборной. Данис может заиграть в НХЛ. Все зависит от его желания.

– Ваше мнение о его дисквалификации.

– Неприятная ситуация, недавно мы поужинали вместе, но я не лез в душу с расспросами. Со дня на день он ожидает решения НХЛ. Посмотрим, разрешат ли ему там выступать или нет.

– Ситуация с Зариповым невозможна в североамериканской лиге?

– В НХЛ не принимают допинг. У нас есть система контроля. Лично я сдавал тесты раз пять за прошлый сезон. Все сейчас за чистый спорт. История с Зариповым мутная. Надеюсь, все разрешится, и Данис докажет свою правоту в суде.

– В НХЛ смогли бы защитить Зарипова, как Бэкстрема после Сочи?

– Думаю, да. НХЛ сейчас имеет большее влияние в хоккейном мире. Мне бы хотелось, чтобы КХЛ приложили больше усилий по защите Зарипова, и ситуация разрешилась бы в пользу нашего хоккеиста. Не верю, что он употреблял запрещенные вещества. Подобная ситуация и шумиха была с мельдонием. Из-за такой мелочи Зарипова хотят отстранить на два года. (Евгений БЕЛОУСОВ)