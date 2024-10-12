Евгений Кузнецов забросил шайбу во втором матче подряд после травмы
Нападающий СКА Евгений Кузнецов забил гол во втором матче подряд после травмы.
32-летний хоккеист открыл счет во встрече FONBET Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».
Эта шайба стала второй для Кузнецова после травмы руки, которую он получил в матче против «Северстали» (8:5) 27 сентября. Ранее форвард поразил ворота минского «Динамо» (2:4).
Россиянин перешел в СКА из «Каролины» минувшим летом, подписав четырехлетний контракт. До этой игры он провел 10 матчей за питерскую команду и набрал 6 (2+4) очков
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Трактор – Торпедо
|5 : 4 ОТ
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|14:00
|
Спартак – Ак Барс
|3 : 0
|12.10
|14:30
|
Металлург Мг – Авангард
|4 : 2
|12.10
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|
Сочи – Локомотив
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СКА – Автомобилист
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Динамо М – Сал. Юлаев
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