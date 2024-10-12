Евгений Кузнецов забросил шайбу во втором матче подряд после травмы

Нападающий СКА Евгений Кузнецов забил гол во втором матче подряд после травмы.

32-летний хоккеист открыл счет во встрече FONBET Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

Эта шайба стала второй для Кузнецова после травмы руки, которую он получил в матче против «Северстали» (8:5) 27 сентября. Ранее форвард поразил ворота минского «Динамо» (2:4).

Россиянин перешел в СКА из «Каролины» минувшим летом, подписав четырехлетний контракт. До этой игры он провел 10 матчей за питерскую команду и набрал 6 (2+4) очков