Евгений Кузнецов забросил первую шайбу после травмы

Нападающий СКА Евгений Кузнецов отличился в матче FONBET Чемпионата КХЛ с минским «Динамо» в третьем периоде, сделав счет 1:3.

Эта шайба стала первой для 32-летнего хоккеиста после травмы, которую он получил в матче против «Северстали» (8:5) 27 сентября.

Россиянин перешел в СКА из «Каролины» минувшим летом, подписав четырехлетний контракт. До этой игры он провел 9 матчей за питерскую команду и набрал 5 (1+4) очков.