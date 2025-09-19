Евгений Кузнецов прокомментирует матч «Трактор» — «Нефтехимик»

Нападающий Евгений Кузнецов прокомментирует матч FONBET чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба челябинской команды.

«Комментатором сегодняшнего матча на ОТВ вместе с Сергеем Федотовым будет Евгений Кузнецов. До встречи в эфире. Будет точно весело», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Трактора».

33-летний хоккеист является воспитанником «Трактора», он выступал за команду с 2009 по 2014 год.

Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 3 (1+2) очка в 3 играх. СКА расторг контракт с форвардом в апреле 2025 года.