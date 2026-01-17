Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Автомобилистом» и выбыл на неопределенный срок

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о состоянии нападающего Евгения Кузнецова, который не смог доиграть матч FONBET Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:6).

Форвард провел на льду 10 минут 51 секунду и не отличился результативными действиями.

«У Кузнецова повреждение, которое не позволило ему закончить матч. Насколько серьезное? Пока неясно. Завтра будет более тщательное обследование, после него уже поймем», — сказал Козлов на пресс-конференции.

Кузнецов перешел в «Салават Юлаев» 5 января. 33-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в 5 матчах за уфимцев.

Нападающий начал сезон в «Металлурге», в составе которого провел 15 матчей и набрал 9 (1+8) очков.