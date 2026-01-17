Хоккей
Сегодня, 18:02

Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Автомобилистом» и выбыл на неопределенный срок

Евгений Кузнецов.
Фото ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о состоянии нападающего Евгения Кузнецова, который не смог доиграть матч FONBET Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:6).

Форвард провел на льду 10 минут 51 секунду и не отличился результативными действиями.

«У Кузнецова повреждение, которое не позволило ему закончить матч. Насколько серьезное? Пока неясно. Завтра будет более тщательное обследование, после него уже поймем», — сказал Козлов на пресс-конференции.

Кузнецов перешел в «Салават Юлаев» 5 января. 33-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в 5 матчах за уфимцев.

Нападающий начал сезон в «Металлурге», в составе которого провел 15 матчей и набрал 9 (1+8) очков.

  • Adiоs Amigos R

    Здоровья замечательному мастеру и скорейшего возвращения в строй

    17.01.2026

  • MegaSmalex

    Вот и всё..

    17.01.2026

  • Андрей Курносов

    Из Колумбии друзья подъехали

    17.01.2026

  • Паснаход

    будет время понюхать, чо

    17.01.2026

  • Дима Питерский

    Непруха.

    17.01.2026

  • planet-satgate

    Красава, опять 25. Ну теперь больничный и контракт цел.

    17.01.2026

  • AlAr

    А что случилось? А может это придумка?

    17.01.2026

