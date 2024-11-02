Кузнецов получил штраф за оскорбление судей в матче с «Салаватом»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов получил 12 минут штрафа в третьем периоде матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».

При счете 3:1 в пользу уфимцев форвард СКА был наказан 2 минутами за оскорбление судей и неспортивное поведение, а также получил 10-минутный дисциплинарный штраф.

Двухминутное наказание за Кузнецова отбывал Арсений Грицюк.