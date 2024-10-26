Кузнецов — о победе над «Спартаком»: «Против «красного ромбика» всегда особенные игры»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов поделился эмоциями после гостевой победы над «Спартаком» (5:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Сегодня был вообще кайф! Я первый раз, по-моему, играл на арене «Мегаспорт». Я помню, что когда еще в «Сокольниках» играл против «Спартака» за «Трактор», там было 1500 челябинцев, где-то 2000 «спартачей». Это такая атмосфера была крутая! Да, у них тогда, может, команда не так хорошо играла, но игры против «красного ромбика» всегда особенные. У них болельщики — это другое. Может кому-то что-то не понравилось сегодня, но я кайфанул», —цитирует Кузнецова Legalbet.

По итогам встречи петербуржцы расположились на втором месте в таблице Западной конференции с 29 очками. «Спартак» идет третьим, имея в активе 25 баллов.

В следующем матче СКА 28 октября сыграет с «Сибирью», а «Спартак» днем позже встретится с «Витязем».