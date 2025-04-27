Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в «Ак Барсе»

По данным «СЭ», «Ак Барс» — один из основных претендентов на подписание нападающего Евгения Кузнецова.

За его переход в казанский клуб выступает главный тренер Анвар Гатиятулин.

В сезоне-2024/25 Кузнецов выступал за СКА. Форвард набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 3 (1+2) очка в 6 играх Кубка Гагарина.

СКА объявил о расторжении контракта с 32-летним Кузнецовым после вылета команды в первом раунде плей-офф КХЛ.