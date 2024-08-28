Кузнецов — о капитанстве в СКА: «Надеюсь, что Никишин скоро выздоровеет и все обратно вернется»
Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, что чувствует от роли капитана в команде.
«У нас здесь в команде все лидеры. Да, мне передали капитанскую нашивку, но это скорее сделано для того, чтобы я лучше понимал, какая ответственность на мне. Спасибо за доверие, но надеюсь, что Никишин скоро выздоровеет и все обратно вернется (улыбается).
Реализованные буллиты в матче с «Сочи»? Первый случайный был. Как — не скажу. А второй получился таким, как я его загадывал. Тренер по вратарям наш показывал, что, когда вратарь держит блин внизу, у него пространство под подмышкой открывается. Туда я и бросал», — цитируют «Известия» Кузнецова.
Источник: «Известия»
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